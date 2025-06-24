Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за помощь в достижении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Fox News. Скриншот этой новости президент США опубликовал в Truth Social.

Американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии», чего и требует Нобелевская премия.

24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Затем Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении перемирия, но Иран с обвинениями не согласился. Трамп заявил, что не хочет свергать режим в Иране, поскольку опасается хаоса в Исламской Республике.