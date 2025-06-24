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Прямые переговоры Израиля и Сирии

19:47 833

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

По ее информации, это заявление Ханегби сделал 22 июня на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне. Там же он заявил, что Сирия вместе с Ливаном являются «кандидатами на нормализацию отношений» с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений, отмечает газета.

«Ведется прямой ежедневный диалог на всех уровнях между Израилем и Сирией. Я веду его там с [сирийскими] официальными лицами», - приводит издание слова Ханегби. По версии главы СНБ, «у Израиля и Сирии много общего».

По данным Israel Hayom, один из участников заседания из числа депутатов задал Ханегби вопрос о том, готов ли будет Израиль вывести войска из буферной зоны на Голанах, если отношения с Дамаском начнут налаживаться. «Если произойдет нормализация, мы рассмотрим эту возможность», - ответил глава СНБ.

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