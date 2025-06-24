В Иране празднуют «победу»

Тысячи людей вышли на улицы Тегерана и других городов Ирана, чтобы отметить «победу» в конфликте с Израилем и США. Кадры с мероприятий распространены в соцсетях.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил «о победе Исламской Республики над Израилем». В нем отмечается, что «Израиль пожалел о нападении, признал поражение и прекратил агрессию в одностороннем порядке».

Напомним, в Израиле заявили, что ЦАХАЛ достиг всех целей военной операции против Ирана.