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В Иране празднуют «победу»

видео
19:59 1424

Тысячи людей вышли на улицы Тегерана и других городов Ирана, чтобы отметить «победу» в конфликте с Израилем и США. Кадры с мероприятий распространены в соцсетях.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил «о победе Исламской Республики над Израилем». В нем отмечается, что «Израиль пожалел о нападении, признал поражение и прекратил агрессию в одностороннем порядке».

Напомним, в Израиле заявили, что ЦАХАЛ достиг всех целей военной операции против Ирана.

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