Новые поражения на ядерных объектах Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране», — сказано в сообщении.

Как отмечается, после удара США в Фордо пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него.

Кроме того, в Натанзе МАГАТЭ зафиксировало два места пробития от ударов в районе подземных залов, где до этого велось обогащение и хранились материалы.

Агентство отмечает, что американские авиаудары по иранскому ядерному объекту в Натанзе могли привести к локальному загрязнению. Согласно оценке агентства, удары пришлись на территорию над подземными залами, которые ранее использовались как для обогащения урана, так и для хранения материалов. «МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химические риски», - говорится в документе.

В МАГАТЭ также добавили, что радиационное воздействие после атаки по Ирану на население и природу других стран не обнаружено.