Иран попросил у России новые системы ПВО

Перед этим Аракчи заявил на пресс-конференции в Стамбуле, что планирует «серьезную встречу» с российским лидером. У России и Ирана есть соглашение о стратегическом партнерстве, напомнил он, добавив, что страны координируют свои действия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, прилетев в Москву, попросил Путина на встрече в понедельник предоставить новые системы ПВО и помочь в восстановлении оборудования для ядерной энергетики, рассказал The Wall Street Journal человек, проинформированный о содержании переговоров.

Путин в прошлый четверг, когда Израиль уже почти неделю обстреливал Иран, заявил, что Россия прежде предлагала Ирану сотрудничество в области ПВО, но тот якобы не проявил интереса. А договор о стратегическом партнерстве не включает статьи, связанные с обороной, добавил президент России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал Ирану только гуманитарную поддержку, «если будут какие-то запросы, конечно». Между тем, Израиль в прошлом году уничтожил в Иране все российские комплексы С-300, а более новые С-400 Москва Ирану так и не поставила.

В апреле 2024 года Израиль, отвечая на массированную ракетную атаку Ирана, подорвал первый зенитно-ракетный комплекс С-300. Россия собирается поставить Ирану более современные комплексы, С-400, а также истребители Су-35, рассказывал тогда Bloomberg Шай Хар-Цви, занимавший высокую должность в Министерстве стратегического планирования Израиля и сохраняющий тесные связи со службами безопасности. Позднее, в октябре, Израиль уничтожил еще три остававшихся у Ирана российских С-300. С тех пор она либо не захотела, либо не смогла их заменить, сообщает WSJ.

Тегеран еще в конце 2023 года договорился с Москвой о закупке ЗРК С-400, а также Су-35, боевых вертолетов Ми-28 и тренировочных самолетов Як-130, но получил только последние, пишет газета. Производственные проблемы в России и дипломатическое давление со стороны других стран Персидского залива заставили ее отказаться от поставки более современного и мощного вооружения, пояснил WSJ Николь Граевски, сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и автор книги об Иране и России.