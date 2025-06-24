Трамп разрешил Китаю закупать иранскую нефть

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Китай будет покупать нефть не только у Ирана, но и у Соединенных Штатов.

«Китай может теперь продолжать приобретать нефть у Ирана. Будем надеяться, что они также будут закупать [ее] в больших объемах и у США», - написал американский лидер в Truth Social. Он имел в виду свои предыдущие заявления о том, что Израиль и Иран согласились прекратить огонь, а затем и положить конец вооруженному конфликту между ними.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

По словам Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.