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Кто угрожает Вучичу?

20:50 1109

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после принятого решения о приостановке экспорта оружия и боеприпасов на Белград оказывается серьезное давление, включая угрозы организовать протесты на предприятиях оборонной промышленности.

Несмотря на это, поставки продукции, по его словам, не возобновятся.

«Министерство обороны поняло моё распоряжение, но в этом процессе участвуют пять учреждений, и теперь Совет национальной безопасности направил приказ Министерству торговли, которое последним подписывает документы, что боеприпасы больше не должны покидать страну. Это для нас серьёзная проблема, так как с прошлой ночи я подвергаюсь сильному давлению как изнутри, так и извне», — заявил глава государства журналистам.

Он подчеркнул, что в дальнейшем экспорт вооружения будет возможен исключительно по решению Совета национальной безопасности. «В дальнейшем, только по решению Совета национальной безопасности — причём это будет абсолютно прозрачно, абсолютно публично — мы сможем продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране. Сейчас у нас есть договорённости только с Кипром, они нам — вертолёты, мы им — „Норы“ (артиллерийские системы), и с Азербайджаном. Но эти поставки остаются строго на территории этих стран, никуда далее они не направляются», — указал Вучич.

Президент также сообщил, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности. «Поскольку я сказал, что нельзя, то получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, потому что людям надо получать зарплаты и жить от всего этого», — подчеркнул он.

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