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Трампу грозит импичмент

20:57 1802

Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ, от штата Техас) выдвинул резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану.

«Принято решение о том, что Дональду Трампу, президенту США, выдвигается импичмент за тяжкие преступления и мелкие правонарушения», - говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте конгрессмена.

Грин подчеркнул, что «лидеры Конгресса не были должным образом проинформированы о запланированных ударах несмотря на то, что главы других стран были заранее уведомлены о планируемых действиях США». Конгрессмен ссылается на нарушение статьи 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. В последующие дни продолжались взаимные удары. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

По заявлению американского президента Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.

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