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«Железный занавес»: НАТО заминирует границу с Россией

21:15 1028

Пять стран, что граничат на востоке Европы с Россией и Беларусью, намерены выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, чтобы использовать их для защиты своих границ. До конца июня они планируют официально известить ООН о выходе из договора, чтобы с конца этого года начать минировать возможные пути вторжения армии России, пишет The Telegraph.

От Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши, на всей восточной границе Европы и альянса НАТО протяженностью около 3440 км, «вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес», отмечает газета. Все страны Евросоюза уже давно подписали договор ООН, направленный на запрет использования противопехотных мин, но ситуация радикально изменилась из-за идущей четвертый год войны в Украине. По оценкам западных военных и разведчиков, Россия может в течение 2-5 лет начать военные действия против одной или нескольких стран НАТО.

Оттавская конвенция (официально – Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении) – международный договор, подписанный в 1997 году и вступивший в силу в 1999-м. К конвенции присоединились 164 государства.

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