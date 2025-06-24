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В Европе создают специальный трибунал по Украине

21:32 809

В среду, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подпишут соглашение о создании специального трибунала по преступлению против Украины, сообщает пресс-служба Совета.

Подписание документа состоится на встрече в Страсбурге.

Заявление о спецтрибунале в Совете Европы сделали после того, как Комитет министров СЕ во вторник уполномочил генерального секретаря подписать соглашение, которое охватывает Устав этого трибунала.

«Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы основана не на молчании или безнаказанности, а на праве, принципах и действиях», – подчеркнул Берсе.

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