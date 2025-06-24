Пезешкиан готов «решать проблемы» с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что Исламская Республика готова решать проблемы, накопившиеся в отношениях с Соединенными Штатами.
«Мы готовы решать проблемы, существующие между нами и США, на основе международных норм. Мы никогда не требуем ничего, выходящего за рамки наших прав», — сказал Пезешкиан.
Он добавил, что Тегеран будет приветствовать любую поддержку от дружественных государств по этому вопросу.
*** 21:46
Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в обращении к иранскому народу.
«Израиль потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, провоцированию социальных беспорядков в республике», - отмечается в тексте, который распространила пресс-служба иранского президента.
По словам Пезешкиана, масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских ВС продемонстрировал миру, что «цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасной».