Пезешкиан готов «решать проблемы» с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что Исламская Республика готова решать проблемы, накопившиеся в отношениях с Соединенными Штатами.

«Мы готовы решать проблемы, существующие между нами и США, на основе международных норм. Мы никогда не требуем ничего, выходящего за рамки наших прав», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что Тегеран будет приветствовать любую поддержку от дружественных государств по этому вопросу.