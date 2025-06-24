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Пезешкиан готов «решать проблемы» с США

обновлено 22:12
22:14 1496

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что Исламская Республика готова решать проблемы, накопившиеся в отношениях с Соединенными Штатами.

«Мы готовы решать проблемы, существующие между нами и США, на основе международных норм. Мы никогда не требуем ничего, выходящего за рамки наших прав», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что Тегеран будет приветствовать любую поддержку от дружественных государств по этому вопросу.

*** 21:46

Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в обращении к иранскому народу.

«Израиль потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, провоцированию социальных беспорядков в республике», - отмечается в тексте, который распространила пресс-служба иранского президента.

По словам Пезешкиана, масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских ВС продемонстрировал миру, что «цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасной».

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