Депутату Сукиасяну запретили въезд в Россию

Депутату от правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Хачатуру Сукиасяну запрещен въезд в Россию, сообщает 24news.

Причина данного решения не указывается. Однако информация примечательна на фоне новостей о краже бриллиантов из компании «Алроса» и их доставке в компанию, связанную с Сукиасяном. Сам Хачатур Сукиасян не признает свою причастность к делу о закупках его компанией краденых алмазов из России.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании лиц, укравших бриллианты из компании «Алроса», среди которых сотрудница компании Валентина Матюшенкова, ее сын Алексей Матюшенков и контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян. Во время обысков были изъяты примерно 200 тысяч карат промышленного алмазного сырья, деньги и ювелирные изделия.