Все выиграли. И все проиграли

Есть шанс, что 12-дневная война между Израилем и Ираном все же закончится. В ночь на 24 июня Трамп объявил, что «Израиль и Иран пришли ко мне и согласились на прекращение огня». Скорее всего, сработали закулисные договоренности и посредничество Катара (Трамп его уже поблагодарил). А также то, что конфликт был уже близок к выгоранию. Каждая сторона поняла, что большего ей не достичь, тогда как ресурсы для продолжения войны уже в формате «войны на истощение» у обеих сторон близки к исчерпанию. Хотя соглашение о прекращении огня еще может быть сорвано, - так часто бывает в ходе военных конфликтов, первое перемирие обычно непрочно. Трамп, если война действительно прекратится, сможет похвастаться первой значимой победой своего президентства. Не получилось в Украине – получилось на Ближнем Востоке.

Трамп поговорил с Нетаньяху, настаивая, чтобы Иерусалим не отвечал на последние атаки иранцев. «Я попытаюсь предотвратить эскалацию», - заявил президент США. Когда Израиль все же попытался ответить на выпущенную Ираном после объявления о прекращении огня ракету, Трамп был буквально в бешенстве, потребовав у Иерусалима свернуть кампанию. «Мне не понравилось, что Израиль агрессивно атаковал после объявления перемирия», — заявил президент Америки. По его словам, Израиль нарушил прекращение огня «сразу после того, как согласился на сделку». Трамп добавил, что у Ирана больше нет ядерного потенциала, посему воевать, мол, больше не из-за чего. В соцсетях он призвал Израиль «не сбрасывать бомбы», так как это будет «крупным нарушением». «Верните своих пилотов домой сейчас же!» — написал он. И почти сразу появилась новая запись: Трамп отметил, что Израиль уже отменил запланированную атаку на Иран. «Все самолеты развернутся и направятся домой, и на прощание помашут крылом Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня действует!» — возликовал президент Америки. Мир стал свидетелем того, как войну прекращают не просто в прямом эфире, а еще и посредством твитов в соцсетях.

Зато теперь все могут объявить о своей победе. Иран даже объявил всенародные торжества, заявив о победе над Израилем. В распространенном властями заявлении сказано, что Тегеран «вынудил противника признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Главные торжества прошли на площади Революции в Тегеране. Правда, за день до этого израильтяне уничтожили на площади символические часы, которые отсчитывали время до уничтожения «сионистского образования» (Иран не признает права Израиля на существование). Но уж и американцы точно могут сказать, что они добились успеха. Трамп прибыл на саммит НАТО в Гаагу в роли миротворца, причем который добился «мира с позиции силы» (в точности в соответствии с формулой Рейгана), нанеся ранее удары по иранским ядерным объектам. Израиль, разумеется, тоже провозглашает, что достиг всех целей своей «спецоперации». Впрочем, даже Ирак в свое время, когда американцы выгнали Саддама Хусейна из оккупированного им Кувейта (операция «Буря в пустыне»), тоже объявил о своей сокрушительной победе.

Мы живем в эпоху постправды, поэтому «правдой» и «победой» обывателю подается то, что таковыми объявляется по национальному телевидению, что не обязательно может совпадать даже частично с реальностью. Если же объективно и, если перемирие все же устоит, главным бенефициаром можно считать именно Трампа. По крайней мере в краткосрочном плане. Глава Белого дома будет все время твердить, что, если бы не он, то все бы закончилось кровавой бойней, и она продолжалась бы бесконечно. В мировой политике сегодня вообще важна активность сама по себе. Ведь в масс-медиа царит «инфотейнмент». Поэтому медийная активность имеет во многом самодостаточное значение, подчас не очень зависимое от результатов «на земле». Информация - на первом месте. В эпоху «постправды» важно «презентовать» себя, важно обозначить лидерство, важно проявлять инициативу — в том числе присутствовать в соцсетях. Соцсети Трампа играют самодостаточную роль, все их читают, все на них обращают внимание. Важно все время что-то говорить, даже не столько делать, сколько говорить. И все это обсуждают. В этом плане Трамп, конечно, ушлый политик, не чета Байдену. Также объективно следует констатировать, что Иран понес тяжелые потери, хотя Тегеран будет отрицать какой-либо ущерб для своей ядерной программы. Тем не менее он все-таки был нанесен. Разгромлена иранская ПВО (придется вновь покупать у России), «покоцана» ракетная программа и потенциал нападения.

Впрочем, и Израиль понес существенные потери, столь болезненных ударов он не пропускал практически никогда в своей истории. Многоэтажные дома в Тель-Авиве не рушились, как это было сейчас, — хотя не в массовом порядке, но тем не менее. Так что оба главных участника войны, как минимум, проиграли тоже. Замораживание ирано-израильского конфликта создает ряд возможностей и угроз. Израиль вошел в войну все же без четкого «плана победы». И сейчас с уверенностью нельзя говорить, что все поставленные задачи были выполнены. Хотя премьер Нетаньяху может по праву говорить об относительном успехе: все же Ирану нанесен существенный и очень болезненный ущерб. Однако прекращение огня достигнуто без предварительных условий. Тегеран пока не проявил никакого желания идти на уступки — ни в вопросе обогащения урана, ни по ракетной программе, ни в вопросе поддержки и финансирования исламистских проиранских группировок в регионе. По опыту прошлых военных конфликтов известно: перемирие без четкого и однозначного соглашения грозит новой войной (так было в том числе в Карабахе). Скорее всего, Иран, вне зависимости от хода переговоров по ядерной программе, по крайней мере, втайне такую программу сохранит и постарается все же создать ядерную бомбу – как гарантию собственной безопасности на будущее. Важно и то, что режим аятолл устоял, сохранил единство, несмотря на потери ряда высокопоставленных персон. Смены режима не произошло (да и не могло). Стратегическая цель – уничтожение Израиля – осталась неизменной доктриной иранского режима.

Хотя США и Израиль заявляют, что они-таки уничтожили ядерную программу Ирана, а также нанесли существенный урон его ракетной программе, в действительности масштабы ущерба для ядерной программы неизвестны. 409 кг высокообогащенного урана исчезли в неизвестном направлении. Непонятно, действительно ли Иран потерял возможность производить ядерное оружие. По идее теперь должны возобновиться переговоры по ядерной сделке. Которые опять могут зайти в тупик. Тогда снова война? Иран воспользуется перемирием для восстановления своих систем ПВО и ракетной программы. Все это будет создавать потенциал для будущей войны. Замораживание конфликта будет иметь определенные последствия для Украины. Если действительно сработает принцип «сначала безусловное прекращение огня - потом переговоры», то это повысит искушение Вашингтона применить его в Украине. Причем также с позиции силы - в формате жестких антироссийских санкций в данном случае.