Командующий силами «Кудс» Каани жив

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану.

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании «победы» над Израилем в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.

«Генерал Каани, командующий силами «Кудс» КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране», - говорится в сообщении.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.