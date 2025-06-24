Нетаньяху «об исторической победе» Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после вступления в силу режима прекращения огня с Ираном. По его словам, за 12 дней операции «Народ как лев» Израиль добился исторической победы, которая останется в памяти поколений.

Нетаньяху отметил, что в ходе операции были устранены две немедленные угрозы существованию Израиля: угроза уничтожения ядерным оружием и угроза уничтожения с помощью 20 тысяч баллистических ракет.

«Если бы мы не начали действовать сейчас, Государство Израиль вскоре столкнулось бы с угрозой уничтожения. Этого не произошло, потому что в решающий момент народ восстал как лев, и его рев потряс Тегеран и разнесся по всему миру», – сказал премьер Израиля.

Он подчеркнул, что армии мира будут изучать то, как Израиль начал операцию. «Первым ударом было уничтожено высшее военное командование Ирана, включая трех начальников штабов; в то же время были ликвидированы ведущие ученые-ядерщики, продвигавшие ядерную программу Ирана», - добавил Нетаньяху. «Десятилетиями я обещал, что у Ирана не будет ядерного оружия, и теперь, благодаря действиям наших бойцов, мы похоронили ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается восстановить этот проект, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь такую попытку. У Ирана не будет ядерного оружия», - заметил он.

Перечислив достижения в Иране, поблагодарив президента США Дональда Трампа за оказанную помощь, премьер-министр заявил, что теперь перед Израилем стоит задача победить ХАМАС и освободить заложников. «Я говорю семьям заложников: мы ни на минуту не прекращали, в том числе и во время войны с Ираном, наших усилий по возвращению похищенных домой, и будем продолжать эту священную миссию, пока не будет достигнута цель», - отметил он.