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Ядерные объекты Ирана пережили атаки США

CNN
24 июня 2025, 23:40 945

Удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь «отбросили» ее развитие на несколько месяцев, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления Минобороны США.

По данным трех источников телеканала, ядерный материал и оборудование, в том числе запасы обогащенного урана и центрифуги, в целом уцелели — повреждены в основном надземные строения и энергетическая инфраструктура на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американские военные заявили, что операция прошла по плану, однако аналитики отмечают: ключевые элементы программы не были уничтожены.

В Белом доме заявили, что не согласны с докладом разведки, назвав его «неверным» и подчеркнув, что удары были «полностью успешными».

Президент США Дональд Трамп также самолично ранее заявил, что «объекты были полностью разрушены», однако, по сведениям CNN, ядерные объекты сохранили большую часть своего потенциала.

Оценка ущерба продолжается, и, как отмечает CNN, выводы могут измениться по мере поступления новой информации.

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