USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп удивил Израиль резкой критикой

24 июня 2025, 23:53 460

Руководство Израиля было в замешательстве и смущении из-за резкой критики президента США Дональда Трампа, которую он высказал как израильской, так и иранской сторонам на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня между странами, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

«Израиль был очень удивлен, когда Трамп сделал это настолько публично. (…) Израиль только что закончил войну на хорошей ноте, и затем такая небольшая загвоздка», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, Трамп также лично связался с израильской стороной с целью предотвратить удар по Ирану. Ранее об этом говорил сам президент США.

Несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушении перемирия, власти Израиля считают, что режим прекращения огня будет сохраняться, пишет NBC News.

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Из одного из постов президента США следовало, что первым перемирие начнет соблюдать Иран, а через 12 часов к соглашению о прекращении огня присоединится Израиль. Утром Трамп сообщил, что режим прекращения огня начал действовать.

Вскоре Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории. В Иране удар по Израилю отрицали. В ответ на запуск ракет израильский министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о силовом ответе на атаку — ударе по целям в Тегеране.

Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth призвал Израиль «не сбрасывать бомбы», иначе это будет «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня. Примерно через 40 минут он опубликовал еще один пост, в котором говорилось, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и отправятся на базу. «У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают», — сказал Трамп журналистам.

Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 946
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 928
Командующий силами «Кудс» Каани жив
Командующий силами «Кудс» Каани жив
24 июня 2025, 23:05 1571
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция
24 июня 2025, 19:40 4091
Солдаты чужой войны
Солдаты чужой войны слово публицисту; все еще актуально
24 июня 2025, 14:13 5500
Пезешкиан готов «решать проблемы» с США
Пезешкиан готов «решать проблемы» с США обновлено 22:12
24 июня 2025, 22:14 2805
Иран попросил у России новые системы ПВО
Иран попросил у России новые системы ПВО
24 июня 2025, 20:25 4073
Новые поражения на ядерных объектах Ирана
Новые поражения на ядерных объектах Ирана
24 июня 2025, 20:10 4715
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
24 июня 2025, 19:41 3463
Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
24 июня 2025, 18:59 2223
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
24 июня 2025, 13:50 4483

ЭТО ВАЖНО

Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 946
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 928
Командующий силами «Кудс» Каани жив
Командующий силами «Кудс» Каани жив
24 июня 2025, 23:05 1571
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция
24 июня 2025, 19:40 4091
Солдаты чужой войны
Солдаты чужой войны слово публицисту; все еще актуально
24 июня 2025, 14:13 5500
Пезешкиан готов «решать проблемы» с США
Пезешкиан готов «решать проблемы» с США обновлено 22:12
24 июня 2025, 22:14 2805
Иран попросил у России новые системы ПВО
Иран попросил у России новые системы ПВО
24 июня 2025, 20:25 4073
Новые поражения на ядерных объектах Ирана
Новые поражения на ядерных объектах Ирана
24 июня 2025, 20:10 4715
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
24 июня 2025, 19:41 3463
Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
24 июня 2025, 18:59 2223
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
24 июня 2025, 13:50 4483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться