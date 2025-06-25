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Итоги войны: Израиль сообщил о потерях и ущербе из-за атак Ирана

00:20 1350

В Израиле в результате иранских атак погибли 28 человек, еще 1472 человека были ранены. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«С начала войны по территории Израиля было выпущено около 550 ракет. Запущено более 1 000 беспилотников. В налоговое управление Израиля поступило 38 700 заявлений о возмещении ущерба. Лишились жилья более 15 500 человек», - отметил Гендельман.

Также в ходе конфликта воздушное пространство Израиля было закрыто, около 150 000 граждан не могли вернуться домой.

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