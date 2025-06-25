Иран продолжит ядерную программу

Иран не откажется от ядерной программы даже после войны с Израилем. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Araby Al Jadeed.

По его словам, после 12-дневной войны с Израилем Тегеран стал еще решительнее. «Мы вложили в эти технологии слишком многое. Ученые гибли, народ терпел санкции, нам навязали войну. Никто в Иране не откажется от этой программы. Она всегда была под контролем МАГАТЭ», – сказал Аракчи.

При этом глава МИД Ирана отметил, что сейчас слишком рано решать такие вопросы, но, по его словам, «атака, нацеленная на ядерные объекты Ирана, безусловно, будет иметь серьезные и глубокие последствия».

«Мы много лет работали, чтобы доказать миру, что мы привержены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовы работать в его рамках. К сожалению, этот договор не смог защитить нашу ядерную программу. Это момент, который необходимо учитывать. Отчеты, подготовленные МАГАТЭ, не внесли значительный вклад в нынешнюю ситуацию, и мы считаем, что они политически мотивированы. Вопрос о том, как защитить ядерные объекты Ирана в будущем, также необходимо рассмотреть. Почему двадцать лет усилий по обеспечению транспарентности и укреплению доверия не дали положительных результатов? Этот вопрос будет рассмотрен. Я полагаю, что наши взгляды на ядерную программу претерпят изменения», - добавил он.