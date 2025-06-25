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Переговоры Эрдогана и Трампа в Гааге

01:26 285

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите глав государств и правительств НАТО в Гааге, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном, достигнутое благодаря усилиям президента США Трампа, и выразил надежду, что оно будет постоянным. Он также подчеркнул важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в секторе Газа и мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Оба лидера отметили важность шагов, которые необходимо предпринять для укрепления НАТО.

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