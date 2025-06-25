Нетаньяху предал Трампа

После того, как в ночь с понедельника на вторник ВВС Израиля завершили 12-дневные атаки на иранские ядерные объекты и ракетные установки, в американской политике разразился грандиозный скандал. Стив Бэннон, архитектор движения MAGA и бывший главный стратег Дональда Трампа, в своем подкасте Bannon’s WarRoom обрушился с резкой атакой на Биньямина Нетаньяху, обвинив премьер-министра Израиля в предательстве и, что особенно жестко прозвучало в кругу правых американских элит, в обмане президента США Дональда Трампа. «Биби солгал Трампу в лицо», — заявил Бэннон в эфире подкаста.

По словам самого Бэннона, его гнев был связан не с военными действиями Израиля уже после объявления перемирия с Ираном, а с тем, как именно эти действия были обговорены в ходе телефонного разговора Трампа с Нетаньяху. Бэннон утверждает, что Нетаньяху, дав президенту США обещание соблюдать кратковременное перемирие, нарушил слово и позволил своим ВВС нанести серию мощных ударов по ряду иранских объектов. Причем происходило это в тот самый момент, когда президент США предпринимал публичные усилия, чтобы сдержать эскалацию. Администрации Белого дома восприняла это, как унижение. «Это была самая настоящая измена, не обольщайтесь», - воскликнул Бэннон, обвинив премьер-министра Израиля в циничной игре и на военном, и на политическом фронте. Трамп косвенно поддержал негодование Бэннона, когда, перед вылетом на саммит, выразил не только недовольство Ираном, но и — что редкость — разочарование в Израиле, заявив, что «обе стороны больше не знают, что, черт побери, они делают».

«Наезд» Бэннона на израильского премьера не может быть расценен только, как спонтанная вспышка эмоций. Стив Бэннон по-прежнему остается одним из главных идеологов ультраправого крыла в США и напрямую влияет на политическую базу Трампа. А потому его гнев и оскорбления в адрес Нетаньяху — не только личная реакция, но и сигнал для всех, кто входит в ортодоксальный круг MAGA: Нетаньяху больше нельзя считать безоговорочным союзником правого крыла Республиканской партии. «Как вам только хватило наглости солгать человеку, который так много сделал для вас?! — возмутился Бэннон в ходе подкаста. – Сделал, несмотря на всю критику, которую он [Дональд Трамп] получил из-за вас у себя на родине?» Надо сказать, что это не первый случай, когда в отношениях между администрацией Трампа и Нетаньяху возникают трещины. Но, пожалуй, первый, когда конфликт выносится в публичное пространство причем так откровенно и жестко. Особенно болезненно это выглядит на фоне того, как тесно Трамп работал с Нетаньяху в годы своей первой президентской каденции, признав Иерусалим столицей Израиля, разорвав ядерную сделку с Ираном и заключив Авраамовы соглашения. Гнев в лагере MAGA касается не только вопроса доверия. Многие ультраконсерваторы в США открыто недовольны тем, что операция Израиля могла втянуть Соединенные Штаты в крупномасштабный военный конфликт, от которого Трамп, как известно, старательно дистанцировался. Бэннон в этом контексте позиционирует себя, как рупор нарастающего раздражения среди тех, кто выступает за изоляционизм Америки и ее отказ от «чужих войн».