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Нетаньяху предал Трампа

Республиканцы разрывают с Израилем
Айдын Керимов, автор haqqin.az
02:55 446

После того, как в ночь с понедельника на вторник ВВС Израиля завершили 12-дневные атаки на иранские ядерные объекты и ракетные установки, в американской политике разразился грандиозный скандал.

Стив Бэннон, архитектор движения MAGA и бывший главный стратег Дональда Трампа, в своем подкасте Bannon’s WarRoom обрушился с резкой атакой на Биньямина Нетаньяху, обвинив премьер-министра Израиля в предательстве и, что особенно жестко прозвучало в кругу правых американских элит, в обмане президента США Дональда Трампа.

«Биби солгал Трампу в лицо», — заявил Бэннон в эфире подкаста.

Бэннон набросился с критикой на Нетаньяху

По словам самого Бэннона, его гнев был связан не с военными действиями Израиля уже после объявления перемирия с Ираном, а с тем, как именно эти действия были обговорены в ходе телефонного разговора Трампа с Нетаньяху.

Бэннон утверждает, что Нетаньяху, дав президенту США обещание соблюдать кратковременное перемирие, нарушил слово и позволил своим ВВС нанести серию мощных ударов по ряду иранских объектов. Причем происходило это в тот самый момент, когда президент США предпринимал публичные усилия, чтобы сдержать эскалацию. Администрации Белого дома восприняла это, как унижение.

«Это была самая настоящая измена, не обольщайтесь», - воскликнул Бэннон, обвинив премьер-министра Израиля в циничной игре и на военном, и на политическом фронте.

Трамп косвенно поддержал негодование Бэннона, когда, перед вылетом на саммит, выразил не только недовольство Ираном, но и — что редкость — разочарование в Израиле, заявив, что «обе стороны больше не знают, что, черт побери, они делают».

Последней бомбардировкой по Ирану Нетаньяху подвел Трампа

«Наезд» Бэннона на израильского премьера не может быть расценен только, как спонтанная вспышка эмоций. Стив Бэннон по-прежнему остается одним из главных идеологов ультраправого крыла в США и напрямую влияет на политическую базу Трампа. А потому его гнев и оскорбления в адрес Нетаньяху — не только личная реакция, но и сигнал для всех, кто входит в ортодоксальный круг MAGA: Нетаньяху больше нельзя считать безоговорочным союзником правого крыла Республиканской партии.

«Как вам только хватило наглости солгать человеку, который так много сделал для вас?! — возмутился Бэннон в ходе подкаста. – Сделал, несмотря на всю критику, которую он [Дональд Трамп] получил из-за вас у себя на родине?»

Надо сказать, что это не первый случай, когда в отношениях между администрацией Трампа и Нетаньяху возникают трещины. Но, пожалуй, первый, когда конфликт выносится в публичное пространство причем так откровенно и жестко. Особенно болезненно это выглядит на фоне того, как тесно Трамп работал с Нетаньяху в годы своей первой президентской каденции, признав Иерусалим столицей Израиля, разорвав ядерную сделку с Ираном и заключив Авраамовы соглашения.

Гнев в лагере MAGA касается не только вопроса доверия. Многие ультраконсерваторы в США открыто недовольны тем, что операция Израиля могла втянуть Соединенные Штаты в крупномасштабный военный конфликт, от которого Трамп, как известно, старательно дистанцировался. Бэннон в этом контексте позиционирует себя, как рупор нарастающего раздражения среди тех, кто выступает за изоляционизм Америки и ее отказ от «чужих войн».

Трещина между Нетаньяху и Трампом

Ну, а прозвучавший в подкасте призыв Бэннона к еврейской общине в США — «Если вы любите Израиль, вы обязаны задавать Нетаньяху жесткие вопросы. Без вопросов не будет ни доверия, ни будущего» — выглядел уже, как открытая попытка поколебать одну из самых прочных связей между Израилем и истеблишментом Республиканской партии, которая давно и традиционно видит в еврейском государстве стратегического и идеологического союзника.

Но если ключевые фигуры MAGA-движения столь открыто вступают в конфликт с премьер-министром Израиля, то это может означать начало пересмотра внешнеполитических приоритетов правого лагеря.

Пока что Нетаньяху никак не прокомментировал слова Бэннона. Впрочем, молчание в этом случае — не столько стратегия Биби, сколько нежелание рисковать. Ведь если раскол между Белым домом и Израилем углубится, это может ослабить позиции партии «Ликуд» и ее бессменного лидера, Биньямина Нетаньяху накануне парламентских выборов в Израиле, которые, не исключено, могут состояться уже зимой.

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