Сильные взрывы в городах Ирана. Что происходит?

В Тегеране, Асадабаде, Хамадане и Читгаре, прозвучали несколько взрывов. Как сообщает haqqin.az об этом стало известно оппозиционным иранским СМИ со со слов местных жителей.

Системы противовоздушной обороны сработали и в Мешхеде, Шахри-Рае и Камальшехре.



В СМИ уже появились кадры, на которых слышны громкие взрывы в Тегеране. Официальных заявлений пока не поступало.

Власти Ирана не комментируют распространенную информацию о взрывах в иранских городах.

А тем временем, начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир заявил накануне на заседании Генерального штаба армии страны, что, несмотря на начало прекращения огня, объявленного Дональдом Трампом, атаки против Исламской Республики еще не прекратились.



Отметив, что его страна завершает важную главу в своей истории, он подчеркнул: «Атаки на иранский режим еще не прекратились».



Замир добавил, что Израиль вступил в новую фазу, основанную на достижениях своей кампании, подчеркнув, что ядерная и ракетная программы на протяжении многих лет подрывали деятельность Исламской Республики и должны оставаться в силе.



Начальник Генштаба ЦАХАЛа также подчеркнул, что в настоящее время армия сосредоточена на возвращении в Газу, чтобы освободить израильских заложников и положить конец правлению ХАМАС.