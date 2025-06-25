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Израиль может остаться без некоторых видов оружия

08:18 1682

Армия Израиля испытывает нехватку критически важных видов вооружений, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным двух из них, прежде всего дефицит касается боеприпасов.

Ситуация возникла на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться прочного перемирия между Израилем и Ираном после 12 дней взаимных ударов. Источники телеканала отмечают растущую напряженность между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Представитель Пентагона отказался комментировать NBC News данные о нехватке вооружений у союзника. 24 июня и.о. главы ВМС США Джеймс Килби заявил в Сенате, что флот пока обеспечен ракетами для защиты Израиля, но предупредил, что они расходуются «с тревожной скоростью».

Президент США объявил о введении режима прекращения огня между Израилем и Ираном с 24 июня.

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