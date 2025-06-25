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В Газе погибли израильские военные

08:33 1008

Семь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против подразделений палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Бронетранспортер «Пума»

В результате взрыва бронетранспортера в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли семь военнослужащих и был тяжело ранен еще один. Все они служили в 605-м боевом инженерном батальоне бригады «Барак», информировала армейская пресс-служба.

Инцидент произошел вечером 24 июня, пишут израильские СМИ. Под бронетранспортером «Пума», который используют инженерные войска, сработало взрывное устройство. Взрыв привел к возгоранию бронемашины. Позже «Пума» была отбуксирована на территорию Израиля, в ЦАХАЛ пытаются понять, почему взрыв был столь катастрофическим.

С учетом этих данных число погибших израильских военных с 7 октября 2023 года составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 878.

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