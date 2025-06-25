Авиабомбы, беспилотники: атака России на украинские города

«Сегодня (25 июня) в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек», - написал в соцсетях Лысак.

Российский удар по Днепропетровской области Украины 24 июня унес жизни 20 человек, еще около 300 мирных жителей получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью и утром 25 июня россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.

В результате российских ударов в ночь на 25 июня по Купянску в Харьковской области поврежден девятиэтажный дом, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. «Ночью... в результате попадания управляемых авиабомб поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять гражданских лиц. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграме.

Харьков также ночью вновь подвергся атаке российских беспилотников, сообщают местные власти. По данным мэра города Игоря Терехова, всего по Харькову запустили семь «шахедов». «Все удары пришлись по Киевскому району города — по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом», — сообщил он.

По словам Терехова, пострадал один человек, он госпитализирован.