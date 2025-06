Трамп в гневе

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал либеральные СМИ, опубликовавшие выводы военной разведки США о том, что иранские ядерные объекты не уничтожены американским ударом.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками из The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! Общественность ругает и CNN, и The Times!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.