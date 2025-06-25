В Иране задерживают и казнят «агентов «Моссада»

Смертные приговоры были приведены в исполнение утром в тюрьме Урмии, расположенной в провинции Западный Азербайджан.

По данным агентства, осужденные пытались ввезти в страну оборудование, предназначенное для совершения терактов, замаскировав его под партию алкоголя. В сообщении их называют «членами сионистского режима».

Агентство также сообщает, что в Иране с 13 июня было арестовано 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Уточняется, что большинство арестов произведено в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лурестан. Точного числа задержанных в провинции Тегеран пока нет.