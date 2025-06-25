Попытка госпереворота в Армении. Идут обыски

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала обыски в домах ряда оппозиционных деятелей. Как сообщил представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, правоохранительные органы пришли с обыском к депутату оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саргсяну.
По имеющимся данным, в Следственный комитет была доставлена активистка движения «Священная борьба» Лидия Манташян, отвечающая за связь с прессой.
Одновременно обыски проходят в домах членов партии «Армянское общенациональное единство». В заявлении партии говорится, что произошедшее — «очередная тщетная попытка действующего режима запугать партию». Силовики проводят обыски и в квартирах представителей АРФ «Дашнакцутюн».
Глава фракции «Эчмиадзин» в Совете старейшин города Севак Хачатрян заявил, что в Эчмиадзине проходят обыски у оппозиционно настроенных жителей. По его словам, действия властей носят «абсурдный и незаконный характер», после обысков граждан доставляют в следственные отделы.
Среди подвергшихся обыскам — член фракции «Эчмиадзин» Эдгар Тамазян, а также Артур Макарян, Арсен Казарян и Армен Алексанян.
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В Армении предотвращены терроризм и попытка захвата власти. Следственный комитет страны заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти в стране.
«Архиепископ Баграт с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным Конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», - отмечается в релизе ведомства.
В сообщении движения в Telegram-канале говорится, что сотрудники правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах членов и сторонников «Священной борьбы».
В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране. «Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», - написал он в своем Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.