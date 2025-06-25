Попытка госпереворота в Армении. Идут обыски

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала обыски в домах ряда оппозиционных деятелей. Как сообщил представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, правоохранительные органы пришли с обыском к депутату оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саргсяну.

По имеющимся данным, в Следственный комитет была доставлена активистка движения «Священная борьба» Лидия Манташян, отвечающая за связь с прессой. Одновременно обыски проходят в домах членов партии «Армянское общенациональное единство». В заявлении партии говорится, что произошедшее — «очередная тщетная попытка действующего режима запугать партию». Силовики проводят обыски и в квартирах представителей АРФ «Дашнакцутюн». Глава фракции «Эчмиадзин» в Совете старейшин города Севак Хачатрян заявил, что в Эчмиадзине проходят обыски у оппозиционно настроенных жителей. По его словам, действия властей носят «абсурдный и незаконный характер», после обысков граждан доставляют в следственные отделы. Среди подвергшихся обыскам — член фракции «Эчмиадзин» Эдгар Тамазян, а также Артур Макарян, Арсен Казарян и Армен Алексанян.

* * * 10:28 В Армении предотвращены терроризм и попытка захвата власти. Следственный комитет страны заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти в стране.