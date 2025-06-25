USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Попытка госпереворота в Армении. Идут обыски

обновлено 10:48
10:48 1339

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала обыски в домах ряда оппозиционных деятелей. Как сообщил представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, правоохранительные органы пришли с обыском к депутату оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саргсяну.

По имеющимся данным, в Следственный комитет была доставлена активистка движения «Священная борьба» Лидия Манташян, отвечающая за связь с прессой.

Одновременно обыски проходят в домах членов партии «Армянское общенациональное единство». В заявлении партии говорится, что произошедшее — «очередная тщетная попытка действующего режима запугать партию». Силовики проводят обыски и в квартирах представителей АРФ «Дашнакцутюн».

Глава фракции «Эчмиадзин» в Совете старейшин города Севак Хачатрян заявил, что в Эчмиадзине проходят обыски у оппозиционно настроенных жителей. По его словам, действия властей носят «абсурдный и незаконный характер», после обысков граждан доставляют в следственные отделы.

Среди подвергшихся обыскам — член фракции «Эчмиадзин» Эдгар Тамазян, а также Артур Макарян, Арсен Казарян и Армен Алексанян.

* * * 10:28 

В Армении предотвращены терроризм и попытка захвата власти. Следственный комитет страны заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти в стране.

«Архиепископ Баграт с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным Конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», - отмечается в релизе ведомства.

В сообщении движения в Telegram-канале говорится, что сотрудники правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах членов и сторонников «Священной борьбы».

В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране. «Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», - написал он в своем Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.

Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 261
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 7662
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5662
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 1710
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3168
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 9062
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9473
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4666
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4018
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5354
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 3479

ЭТО ВАЖНО

Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 261
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 7662
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5662
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 1710
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3168
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 9062
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9473
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4666
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4018
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5354
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 3479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться