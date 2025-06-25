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Иранцы довольны встречей с Путиным

10:34 375

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся 23 июня в Кремле, прошли замечательно.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал Аракчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed. Текст беседы приводит пресс-служба Аракчи.

«Между нашими странами существует широкое сотрудничество в области мирного атома, и диалог и координация на данном этапе были конструктивными и крайне необходимыми», — добавил министр иностранных дел Ирана.

Во время встречи Путин подчеркнул твердую позицию Москвы относительно незаконных ударов США и Израиля по территории Ирана. Российский лидер назвал эти действия неспровоцированной агрессией. Аракчи высоко оценил четкую позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.

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