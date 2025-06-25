А в России задержали «агентов» Молдовы

В Москве задержали двух граждан Молдовы, которых подозревают в том, что они должны были выполнять в России задания Службы информации и безопасности Молдовы, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

ФСБ называет задержанных агентами молдавских спецслужб. По версии ФСБ, они приехали в Москву по документам прикрытия с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Молдовы, «направленных против безопасности РФ».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ). ФСБ утверждает, что они дали признательные показания. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.

Российские госагентства также опубликовали видео ФСБ, на котором один из задержанных говорит, что его завербовали в июле 2023 года. Второй задержанный утверждает, что его завербовали в июне 2024 года. Другие подробности ФСБ не приводит. Власти Молдовы сообщение ФСБ пока не комментировали.