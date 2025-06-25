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Нефть восстанавливается после обвала

10:44 264

Цены на нефть повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по бакинскому времени составляет $67,91 за баррель, это на $0,77 (1,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $4,34 (6,1%), до $67,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,13%), до $65,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $4,14 (6%), до $64,37 за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 18:30 по бакинскому времени.

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