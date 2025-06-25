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Украина за мощные санкции против России

10:50 152

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ожидает введения решительных санкций ЕС, направленных против российского военного бюджета, после встречи с главой дипломатии Европейского Союза Каей Каллас.

«Мы обсудили следующие шаги ЕС для усиления санкционного давления на Россию. Ожидаем, что эти санкции будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина», — отметил Сибига в сети Х.

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили евроинтеграционный процесс Украины. Сибига подчеркнул, что Украина выполнила все критерии для открытия первого переговорного кластера с ЕС. «Блокирование этого процесса одним государством неприемлемо», — добавил он.

В ходе обсуждения также был затронут 18-й пакет санкций против России, который предполагает новые ограничения в энергетическом и банковском секторах, а также меры против теневого флота РФ.

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