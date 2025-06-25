USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп приедет в Гаагу со своим самоваром

10:58 109

Президент США Дональд Трамп планирует сделать конфликт между Израилем и Ираном, касающийся ядерной программы Ирана, одной из главных тем саммита НАТО в Гааге, несмотря на изначально запланированную повестку мероприятия.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Они отмечают, что саммит НАТО должен был сосредоточиться на согласовании новых обязательных требований для государств-членов по расходам на оборону, доведению их до уровня 5% внутреннего валового продукта (ВВП). Однако, после американских ударов по иранским ядерным объектам и объявления Трампом режима прекращения огня между Ираном и Израилем, президент США намерен акцентировать внимание на ситуации на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на успехах США. Этот вопрос будет важной частью пресс-конференции Трампа на саммите.

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня.

Конфликт на Ближнем Востоке начался с того, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Ответная атака Ирана последовала менее чем через сутки. 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. США сообщили, что пострадавших нет, и ущерб был минимальным.

Трамп сообщил, что после обстрела базы Аль-Удейд Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня, а также о завершении военных действий. Израиль подтвердил принятие предложения США и выполнении всех поставленных задач. В Иране заявили, что победили Израиль и вынудили его прекратить агрессию.

Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 269
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 7670
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5663
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 1720
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3178
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 9069
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9474
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4666
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4020
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5356
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 3483

ЭТО ВАЖНО

Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 269
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 7670
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5663
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 1720
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3178
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 9069
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9474
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4666
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4020
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5356
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
Нетаньяху «об исторической победе» Израиля
24 июня 2025, 23:22 3483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться