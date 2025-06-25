Трамп приедет в Гаагу со своим самоваром

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп планирует сделать конфликт между Израилем и Ираном, касающийся ядерной программы Ирана, одной из главных тем саммита НАТО в Гааге, несмотря на изначально запланированную повестку мероприятия.

Они отмечают, что саммит НАТО должен был сосредоточиться на согласовании новых обязательных требований для государств-членов по расходам на оборону, доведению их до уровня 5% внутреннего валового продукта (ВВП). Однако, после американских ударов по иранским ядерным объектам и объявления Трампом режима прекращения огня между Ираном и Израилем, президент США намерен акцентировать внимание на ситуации на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на успехах США. Этот вопрос будет важной частью пресс-конференции Трампа на саммите.

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня.

Конфликт на Ближнем Востоке начался с того, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Ответная атака Ирана последовала менее чем через сутки. 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. США сообщили, что пострадавших нет, и ущерб был минимальным.

Трамп сообщил, что после обстрела базы Аль-Удейд Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня, а также о завершении военных действий. Израиль подтвердил принятие предложения США и выполнении всех поставленных задач. В Иране заявили, что победили Израиль и вынудили его прекратить агрессию.