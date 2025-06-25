Армию бросили на столицу

В Кении проходят массовые беспорядки и столкновения с полицией. В столицу страны Найроби введены армейские подразделения.

Ранее анонсировалось, что во всех 47 округах Кении пройдут массовые демонстрации, призванные почтить годовщину антиправительственных митингов. Тогда в ходе беспорядков погибло несколько десятков человек.

Глава МВД страны Кипчумба Муркомен усомнился в мирном характере предстоящих демонстраций и призвал соотечественников к сдержанному поведению. Он заявил, что государство «и так проявляет снисходительность в предоставлении им права на уличные акции».

Президент Республики Уильям Руто выразил свою поддержку сотрудникам полиции и призвал следовать букве закона в ожидаемом противостоянии с митингующими.