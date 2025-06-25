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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Армию бросили на столицу

видео
10:59 1943

В Кении проходят массовые беспорядки и столкновения с полицией. В столицу страны Найроби введены армейские подразделения.

Ранее анонсировалось, что во всех 47 округах Кении пройдут массовые демонстрации, призванные почтить годовщину антиправительственных митингов. Тогда в ходе беспорядков погибло несколько десятков человек.

Глава МВД страны Кипчумба Муркомен усомнился в мирном характере предстоящих демонстраций и призвал соотечественников к сдержанному поведению. Он заявил, что государство «и так проявляет снисходительность в предоставлении им права на уличные акции».

Президент Республики Уильям Руто выразил свою поддержку сотрудникам полиции и призвал следовать букве закона в ожидаемом противостоянии с митингующими.

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