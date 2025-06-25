Госсекретаря Дагестана задержали

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и ряд близких к нему людей. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

*** 11:14

В Дагестане проходят обыски дома у госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова и другим связанным с ним адресам, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Обыски связаны с делом о незаконной приватизации Дагнефтебазы, утверждают телеграм-каналы. По сведениям Mash, обыски проводят по 48 адресам.

Магомедову 69 лет. Госсекретарем республики он работает с ноября 2021 года. Прежде Магомедов был депутатом и председателем народного собрания региона, возглавлял «Дагнефтепродукт», входит в партию «Единая Россия». Кроме того, Магомедов — основатель футбольного клуба «Анжи».

В СУ СК России по Республике Дагестан сообщили РБК, что не владеют информацией по теме.