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Госсекретаря Дагестана задержали

обновлено 12:31; видео
12:31 1474

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и ряд близких к нему людей. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

«Магомед-Султан Магомедов задержан», - сказал собеседник агентства.

*** 11:14

В Дагестане проходят обыски дома у госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова и другим связанным с ним адресам, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Обыски связаны с делом о незаконной приватизации Дагнефтебазы, утверждают телеграм-каналы. По сведениям Mash, обыски проводят по 48 адресам.

Магомедову 69 лет. Госсекретарем республики он работает с ноября 2021 года. Прежде Магомедов был депутатом и председателем народного собрания региона, возглавлял «Дагнефтепродукт», входит в партию «Единая Россия». Кроме того, Магомедов — основатель футбольного клуба «Анжи».

В СУ СК России по Республике Дагестан сообщили РБК, что не владеют информацией по теме.

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