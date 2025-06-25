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Россия перебрасывает оружие в Африку

11:05 889

Кремль наращивает свое военное присутствие в Африке, поставляя находящимся на этом континенте российским формированиям тяжелое вооружение и современную технику. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники и спутниковые снимки. В частности, по данным агентства, Москва с помощью грузовых судов отправляет «Африканскому корпусу» танки, бронетехнику, гаубицы, средства радиоэлектронной борьбы и другое дорогостоящее оборудование.

Как рассказали европейские военные источники, в мае российские корабли Baltic Leader и Patria доставили в порт Конакри (Гвинея) гаубицы, системы РЭБ и другую технику. По прибытии грузы направили в Мали по суше — как и в январе, когда аналогичная партия техники уже поступала через тот же порт. Видеозаписи, сделанные малийским блогером, зафиксировали длинный автоконвой с военной техникой на трассе RN5, ведущей в Бамако — столицу Мали. AP проверило и геолоцировало эти материалы.

Видео позволили AP установить, что в Мали прибыли в том числе 152-мм артиллерийские системы и более мелкие орудия. Также на кадрах можно различить бронетранспортеры БТР-80, оснащенные средствами радиоподавления, бронемашины «Спартак» и другие броневики — часть из них укомплектована пушками. Кроме того, в состав груза входили автоцистерны с надписями «огнеопасно» на русском языке и надувные лодки, одна из которых несла российский флаг.

По словам европейских военных чиновников, наиболее современное оборудование — гаубицы и системы РЭБ — вероятнее всего, предназначено не для армии Мали, а для формирования, известного как «Африканский корпус». Так же, по данным AP, корпус могу получить и авиацию: спутниковые снимки зафиксировали на авиабазе в Бамако как минимум один истребитель-бомбардировщик Су-24.

До недавнего времени борьбу с повстанцами в Мали, Буркина-Фасо и Нигере вели французские войска. Однако после череды военных переворотов — в Мали (2020 и 2021), Буркина-Фасо (2022) и Нигере (2023) — Франция свернула операции, и образовавшийся вакуум заполнили российские наемники.

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