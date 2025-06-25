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Лондон вооружает Киев сотнями ракет ПВО

11:08 849

Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет, поскольку премьер-министр Кир Стармер хочет поддержать Киев на саммите НАТО, который состоится на этой неделе. Новый пакет, включающий 350 ракет ASRAAM, будет оплачен средствами, полученными от процентов за конфискованные российские активы, сообщили в британском правительстве.

Об этом пишет Politico.

«Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому вполне справедливо, что мы используем средства, полученные от конфискованных российских активов, чтобы обеспечить Украину необходимой противовоздушной обороной», — отметил Стармер.

По его словам, поддержка Великобританией Украины «никогда не пошатнется», и он призвал российского президента Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу НАТО в Гаагу после встреч с королем Чарльзом и премьер-министром Стармером в Лондоне. Монарх и премьер публично поддержали Зеленского, несмотря на внимание, которое конфликт на Ближнем Востоке привлек к себе.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что «в интересах Путина» привлечь внимание к конфликту между Израилем и Ираном, и подчеркнул важность продолжения фокуса на Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит миллиарды фунтов стерлингов на оружие от Великобритании, в том числе на комплексы ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet, которые усилят противовоздушную оборону страны.

Также в этом месяце Великобритания объявила рекордную помощь по поставкам дронов, благодаря которой Украина получит 100 тысяч беспилотников в 2025 году.

Зеленский и Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве, что предоставит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам и позволит британским компаниям масштабировать производство военной техники, в том числе для поставок беспилотников.

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