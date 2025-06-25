USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Орбан: «Турция не хочет видеть Зеленского»

11:28 1207

Венгрия, США, Словакия и Турция «не хотят видеть» украинского президента Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам Орбана, отсутствие Зеленского в официальной программе саммита «показывает, что предыдущая глава закончена».

«Американцы, турки и словаки (помимо Венгрии) также ясно дали понять, что они не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО. В национальных интересах Венгрии, чтобы Украина не была членом НАТО и Евросоюза ни в какой форме», — сказал он.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня.

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 1634
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1313
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 8755
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5876
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 3479
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3851
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 10006
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9811
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4873
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4293
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5581

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 1634
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1313
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 8755
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5876
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 3479
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3851
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 10006
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9811
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4873
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4293
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться