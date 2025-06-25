Орбан: «Турция не хочет видеть Зеленского»

Венгрия, США, Словакия и Турция «не хотят видеть» украинского президента Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По словам Орбана, отсутствие Зеленского в официальной программе саммита «показывает, что предыдущая глава закончена».
«Американцы, турки и словаки (помимо Венгрии) также ясно дали понять, что они не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО. В национальных интересах Венгрии, чтобы Украина не была членом НАТО и Евросоюза ни в какой форме», — сказал он.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня.