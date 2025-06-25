Власть и разведка опровергают друг друга

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после авиаударов США по ядерным объектам Ирана страна оказалась «гораздо дальше от создания ядерного оружия».

«Сегодня они гораздо дальше от [создания] ядерного оружия, чем были до того, как президент Трамп предпринял эти смелые действия. Существенный ущерб был нанесен целому ряду различных компонентов. Сегодня у них меньше возможностей, чем неделю назад, чтобы быстро создать ядерное оружие», — сказал он.

Однако ранее телеканал CNN сообщил, что, по оценке разведки США, удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики. Согласно источникам, атака лишь отсрочила на несколько месяцев возможность Ирана создать ядерную бомбу. В своей оценке сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) отметили, что запасы обогащенного урана и центрифуги в Иране не были уничтожены.

Рубио отверг эти утверждения, назвав их ложными, и подчеркнул, что они не отражают полной картины.