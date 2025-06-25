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Ильхам Алиев присвоил генеральские звания

11:32 1639

Начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсалу Горхмаз оглу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор». Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства также подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову

полковнику Васифу Тофик оглу Халилову

полковнику Эльнуру Садыг оглу Кязымову

полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.

Президент Ильхам Алиев, кроме того, подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики. С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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