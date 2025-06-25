Ильхам Алиев присвоил генеральские звания

Начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсалу Горхмаз оглу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор». Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства также подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову
полковнику Васифу Тофик оглу Халилову
полковнику Эльнуру Садыг оглу Кязымову
полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.
Президент Ильхам Алиев, кроме того, подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики. С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться, перейдя по ссылке.