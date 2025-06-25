США не знают, какой ущерб нанесли Ирану

Власти США не имеют достоверной информации о реальном масштабе ущерба, нанесенного иранским ядерным объектам в результате атак Израиля и Соединенных Штатов.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, оценка уровня повреждений будет достаточно сложной задачей. Ожидается, что для этого не только разведывательное управление Министерства обороны США, но и другие структуры будут заниматься анализом состояния ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Другие источники подчеркивают, что Иран, в принципе, сможет восстановить свою ядерную программу, однако многое будет зависеть от того, сколько времени потребуется на раскопки, строительство и ремонт объектов, обеспечивающих энергоснабжение и водоснабжение.
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Меньше чем через сутки Иран нанес ответный удар. США вступили в конфликт через девять дней после эскалации: в ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта в Иране. 23 июня Тегеран провел ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным США, жертв нет, и существенного ущерба не было. Позже президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Перемирие вступило в силу 24 июня.