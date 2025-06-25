США не знают, какой ущерб нанесли Ирану

По данным агентства, оценка уровня повреждений будет достаточно сложной задачей. Ожидается, что для этого не только разведывательное управление Министерства обороны США, но и другие структуры будут заниматься анализом состояния ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Другие источники подчеркивают, что Иран, в принципе, сможет восстановить свою ядерную программу, однако многое будет зависеть от того, сколько времени потребуется на раскопки, строительство и ремонт объектов, обеспечивающих энергоснабжение и водоснабжение.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Меньше чем через сутки Иран нанес ответный удар. США вступили в конфликт через девять дней после эскалации: в ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта в Иране. 23 июня Тегеран провел ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным США, жертв нет, и существенного ущерба не было. Позже президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Перемирие вступило в силу 24 июня.