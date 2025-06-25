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Иран не даст инспектировать свои ядерные объекты

12:04 593

Иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV.

«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности», - сказал представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими. 

Ранее председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил МАГАТЭ в невыполнении обязательств и превращении в политический инструмент.

В ночь на 22 июня армия США нанесла удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, присоединившись таким образом к атакам Израиля, которые продолжались с 13 июня. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Ирана были уничтожены. По словам президента США Дональда Трампа, речь идет о колоссальном ущербе. Однако, по предварительной оценке американской разведки, атака США не уничтожила ядерную программу Ирана, а лишь отбросила ее на несколько месяцев назад. После израильских и американских атак Организация по атомной энергии Ирана опубликовала заявление, в котором говорилось, что удары по ядерным объектам Ирана нарушают нормы международного права, в частности, Договор о нераспространении ядерного оружия: «Это действие, противоречащее международному праву, было, к сожалению, совершено при попустительстве и даже соучастии МАГАТЭ». В МИД исламской республики заявили, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, несмотря на внешнее давление.

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