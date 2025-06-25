Трамп хочет сделки и с Гарвардом

Администрация президента США Дональда Трампа планирует как можно скорее завершить переговоры с Гарвардским университетом для разрешения разногласий по вопросу приема иностранных студентов.

По данным источников, администрация США стремится заключить соглашение с Гарвардом до конца июня. Оно должно стать достаточно значимым для того, чтобы послужить основой для будущих договоренностей с другими университетами.

Однако, как отметил источник, близкий к Гарварду, университет не готов идти на компромиссы в вопросах, касающихся ценностей и прав, гарантированных первой поправкой к Конституции США.

Ранее администрация Трампа не раз критиковала Гарвард и другие ведущие учебные заведения США за недостаточную борьбу с антисемитизмом и дискриминацией. В ответ Гарвард сообщил, что университет не может принимать студентов, что стало частью более широкой конфронтации с Лигой плюща, которая отказалась выполнять ряд требований администрации, включая изменения в правилах приема и найма, а также усиление борьбы с антисемитизмом.

В ответ на эти действия университет попытался оспорить запрет в суде. В конце мая федеральный суд США временно приостановил действие запрета на прием иностранных студентов. Судья Эллисон Берроуз подчеркнула, что это решение поможет "сохранить статус-кво".