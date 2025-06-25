Kapital Bank профинансировал строительство крупнейшей электростанции в Азербайджане

Во время церемонии было подчеркнуто, что проект в значительной степени укрепит энергетическую безопасность Азербайджана и внесет вклад в экономическое развитие.

Вчера с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Мингячевире прошла церемония открытия электростанции «8 Ноября». В мероприятии также приняли участие представители итальянских компаний и министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо, главный исполнительный директор итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри, председатель правления китайской компании Dongfang Чэнь Цян, а также представители OАО AzərEnerji.

Kapital Bank выступил одним из ключевых финансовых партнеров этой важной модернизационной инициативы. В январе 2024 года между Kapital Bank и OАО AzərEnerji был заключен договор о финансировании, в рамках которого предоставлен кредит на расширение производственных мощностей электростанции в городе Мингячевире и повышение ее энергоэффективности. За счет выделенных средств были закуплены паровые котлы и газовые турбины последнего поколения у ведущих китайских и итальянских компаний.

Реализация модернизационного проекта ориентирована не только на повышение энергоэффективности, но и на защиту окружающей среды, сокращение выбросов углекислого газа и усиление региональной энергетической безопастности. Ожидается, что в рамках обязательств Азербайджана по Парижскому климатическому соглашению будет сокращено более 2,1 миллиона тонн выбросов углерода, что является значимым вкладом в выполнение международных обязательств.

Следует отметить, что Kapital Bank системно и на долгосрочной основе поддерживает социально-экономическое развитие регионов. Банк активно участвует в финансировании инфраструктурных и восстановительных проектов в освобожденных от оккупации регионах – Карабахе и Восточном Зангезуре.

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