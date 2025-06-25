USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Kapital Bank профинансировал строительство крупнейшей электростанции в Азербайджане

11:59 346

Вчера с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Мингячевире прошла церемония открытия электростанции «8 Ноября». В мероприятии также приняли участие представители итальянских компаний и министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо, главный исполнительный директор итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри, председатель правления китайской компании Dongfang Чэнь Цян, а также представители OАО AzərEnerji.

Во время церемонии было подчеркнуто, что проект в значительной степени укрепит энергетическую безопасность Азербайджана и внесет вклад в экономическое развитие.

Kapital Bank выступил одним из ключевых финансовых партнеров этой важной модернизационной инициативы. В январе 2024 года между Kapital Bank и OАО AzərEnerji был заключен договор о финансировании, в рамках которого предоставлен кредит на расширение производственных мощностей электростанции в городе Мингячевире и повышение ее энергоэффективности. За счет выделенных средств были закуплены паровые котлы и газовые турбины последнего поколения у ведущих китайских и итальянских компаний.

Реализация модернизационного проекта ориентирована не только на повышение энергоэффективности, но и на защиту окружающей среды, сокращение выбросов углекислого газа и усиление региональной энергетической безопастности. Ожидается, что в рамках обязательств Азербайджана по Парижскому климатическому соглашению будет сокращено более 2,1 миллиона тонн выбросов углерода, что является значимым вкладом в выполнение международных обязательств.

Следует отметить, что Kapital Bank системно и на долгосрочной основе поддерживает социально-экономическое развитие регионов. Банк активно участвует в финансировании инфраструктурных и восстановительных проектов в освобожденных от оккупации регионах – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 1655
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1319
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 8767
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5878
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 3491
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3854
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 10010
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9813
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4873
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4293
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5582

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 1655
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1319
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 8767
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой
Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой наша корреспонденция; все еще актуально
24 июня 2025, 19:40 5878
Трамп в гневе
Трамп в гневе
10:10 3491
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
Израиль может остаться без некоторых видов оружия
08:18 3854
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем
02:55 10010
В центре Баку сносят 129-летнее здание
В центре Баку сносят 129-летнее здание фото; видео
24 июня 2025, 17:37 9813
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика
24 июня 2025, 22:50 4873
Иран продолжит ядерную программу
Иран продолжит ядерную программу
00:57 4293
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США
Ядерные объекты Ирана пережили атаки США CNN
24 июня 2025, 23:40 5582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться