У Трампа считают санкции препятствием для переговоров с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России может закрыть окно для дальнейших переговоров между странами.

В интервью газете Politico он подчеркнул, что как только новые рестрикции вступят в силу, возможность вести диалог с Москвой, особенно по вопросам прекращения огня, будет утеряна.

Рубио отметил, что введение санкций, вероятно, станет сигналом о завершении возможности для переговоров с Россией. «Мы, скорее всего, утратим шанс обсудить с ними прекращение огня», — цитирует издание главу внешнеполитического ведомства.