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Зеленский сменил стиль на саммите НАТО

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12:17 553

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в костюме, который сочетал элементы классического стиля и милитари.

В сети появилось видео прибытия украинского лидера на саммит. Он появился не в милитаризованном хаки, как обычно, а предпочел более официальный костюм.

Напомним, Зеленский надевал что-то похожее на деловой костюм всего несколько раз за время полномасштабной войны России с Украиной. В мае этого года во время визита в Берлин украинский лидер появился на публике в черном костюме, хоть и не классическом. Такой же костюм он надевал на похороны Папы Франциска и инаугурацию Папы Льва.

Неофициальная одежда Зеленского неоднократно вызывала дискуссии в СМИ и политикуме. Наиболее скандальной была история в феврале этого года, когда Зеленский посетил Белый дом и вступил в публичный спор с Дональдом Трампом.

Издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп еще до спора с Зеленским был злым из-за наряда украинского президента. Якобы советники Трампа просили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он приехал в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины.

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