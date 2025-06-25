Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова Фикрет Гулиев выступил с последним словом. В своей речи он заявил, что вскоре после его избрания председателем началась пандемия, а затем — война. «Я всегда подчинялся приказам. Я родился в той деревне, жил там и умру там. Это была игра. Я не совершал этого преступления. Прошу суд учесть, что я 20 лет проработал в органах полиции и 4 года — в муниципалитете. До ареста у меня диагностировали сахарный диабет, у меня немеют пальцы на ногах. Прошу учесть это. Я прошу оправдания», — сказал он.

После совещания суд зачитал приговор, согласно которому Фикрет Гулиев лишен свободы на девять лет. Ему запрещено занимать определенные должности сроком на 2 года и 6 месяцев.

Отметим, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре выявило обоснованные подозрения в том, что, занимая указанную должность, Гулиев в связи с исполнением служебных обязанностей получал от многочисленных граждан крупные суммы денег в качестве взятки за выделение земельных участков, разрешение на строительство и другие цели, а также совершал другие противоправные действия. Ему были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки повторно и в крупном размере), 312-1 (незаконное влияние на решение должностного лица) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса.