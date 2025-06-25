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Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали

12:38 1675

Иран перестал осуществлять удары по Израилю, не подписывая никаких соглашений о приостановке боевых действий. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

«У нас не было никакого письменного соглашения с сионистским режимом, содержащего какие-либо пункты. То, что произошло, было прекращением агрессии со стороны сионистов, и параллельно с этим Иран, сохраняя готовность, не будет осуществлять никаких атак», - приводит его слова агентство Mehr.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. 24 июня прекращение огня вступило в силу.

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