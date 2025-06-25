Трамп пригрозил новым ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал ситуацию вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Я думаю, что все очень хорошо. Вчера Израиль развернул самолеты. Они их отправили, поскольку чувствовали, что произошло нарушение режима прекращения огня. И технически они были правы, но это бы просто не сработало. И они вернули самолеты. Я сказал, что вы должны вернуть их. И они вернулись, и это было здорово, и все идет очень хорошо», - заявил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге.

Трамп также отметил, что прекращение огня стало победой для всех, в том числе для Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что власти США не позволят Ирану проводить обогащение урана, что позволит Вашингтону установить «некие отношения» с Тегераном.

«Власти Ирана хотят восстановиться, а мы этого не допустим. Я думаю в конечном счете у нас с Ираном сложатся какие-то отношения», - сказал хозяин Белого дома.

Президент США отметил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти.

«Я думаю, что у них не было возможности вывезти что-то, потому что мы действовали быстро. Это очень сложно вывезти такой вид материала», - заявил американский лидер.

Трамп считает, что ядерная программа Ирана после ударов США оказалась отброшена на десятилетия. «США полностью уничтожили иранские ядерные объекты», - добавил он и раскритиковал СМИ, утверждающие об обратном.

При этом американский лидер добавил, что США снова ударят по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.

Президент США подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин предлагал помощь в ситуации с Ираном.