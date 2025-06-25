USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп пригрозил новым ударом по Ирану

12:56 1769

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал ситуацию вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Я думаю, что все очень хорошо. Вчера Израиль развернул самолеты. Они их отправили, поскольку чувствовали, что произошло нарушение режима прекращения огня. И технически они были правы, но это бы просто не сработало. И они вернули самолеты. Я сказал, что вы должны вернуть их. И они вернулись, и это было здорово, и все идет очень хорошо», - заявил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге.

Трамп также отметил, что прекращение огня стало победой для всех, в том числе для Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что власти США не позволят Ирану проводить обогащение урана, что позволит Вашингтону установить «некие отношения» с Тегераном.

«Власти Ирана хотят восстановиться, а мы этого не допустим. Я думаю в конечном счете у нас с Ираном сложатся какие-то отношения», - сказал хозяин Белого дома. 

Президент США отметил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти.

«Я думаю, что у них не было возможности вывезти что-то, потому что мы действовали быстро. Это очень сложно вывезти такой вид материала», - заявил американский лидер.

Трамп считает, что ядерная программа Ирана после ударов США оказалась отброшена на десятилетия. «США полностью уничтожили иранские ядерные объекты», - добавил он и раскритиковал СМИ, утверждающие об обратном. 

При этом американский лидер добавил, что США снова ударят по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.

Президент США подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин предлагал помощь в ситуации с Ираном.

Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 1192
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 10585
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 749
Кремль о попытке свержения Пашиняна
Кремль о попытке свержения Пашиняна видео; обновлено 13:33
13:33 7403
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5069
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 1770
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 1678
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 1414
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3125
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1832
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 9400

ЭТО ВАЖНО

Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 1192
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 10585
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 749
Кремль о попытке свержения Пашиняна
Кремль о попытке свержения Пашиняна видео; обновлено 13:33
13:33 7403
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5069
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 1770
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 1678
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 1414
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3125
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1832
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 9400
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться