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В Харькове девушка подорвала украинских военных

12:57 1573

В Харькове задержали 19-летнюю местную жительницу, которую подозревают в совершении теракта, пишут украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что девушка по заданию российских спецслужб передала украинским военным начиненный взрывчаткой скутер под видом «волонтерской помощи». В результате взрыва один военный погиб, другой – получил ранения.

По данным следствия, россияне завербовали девушку через Telegram-канал по поиску работы. Она получила инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства в домашних условиях. После девушка приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва. Готовую взрывчатку она привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике. Российские спецслужбы дистанционно активировали взрывное устройство, отследив прибытие военных с помощью скрытой камеры, установленной на месте теракта.

В результате взрыва 26-летний военнослужащий погиб, 29-летний военный получил тяжелые ранения. После злоумышленница пыталась скрыться, однако уже через несколько часов ее задержали. Во время обыска у нее обнаружили компоненты взрывчатки и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с россиянами.

Украинские правоохранители обвиняют ее по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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